ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC OBELEŽIO SVETSKI DAN SRCA

Pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj“ danas se obeležava 29. septembar svetski Dan srca.

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti i invaliditeta u svetu. Male promene u životnom stilu mogu uticati na zdravlje našeg srca. Prestanak pušenja, pravilna ishrana, 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno može da pomogne u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.

Tim povodom, Zavod za javno zdravlje Kruševac, u saradnji sa Službom polivalentne patronaže Doma zdravlja Kruševac, Sportskim savezom Kruševac i Društvom za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac, u OŠ “Vuk Karadžić” organizovao je “Igre bez granica” za učenike trećeg razreda i predškolce.

Zavod za javno zdravlje Kruševac ukazao je na značaj današnjeg dana, a ovo je ujedno bio povod da učesnicima podeli promotivni materijal i zastavice sa naptisom “Ti si moje srce“.

Akciji su se pridružili preškolci koji su školi poklonili maketu u obliku srca i time dali značaj obeležavanju ovog dana. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti školi je poklonilo aparat za merenje šećera u krvi, a volonteri Crvenog krsta su svim učesnicima podelili jabuke.