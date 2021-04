IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 21.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 9,6 l/m2 kiše.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”: Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 20. april 2021. godine. Nije bilo dejstvovanja. Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1014 –

Prosek PGR po LS JE 9,8

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 20.04.2021.godine izvršilo ukupno 92 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara ekonomskog objekta (štale). Prilikom navedene intervencije, angažovana su 8 vatrogasaca-spasioca i 3 vatrogasna vozila sa opremom.

Požari i eksplozije: U 09:05 časova mestu Mačkovac, teritorija grada Kruševca, došlo je do požara tom prilikom je zahvaćena krovna konstrukcija ekonomskog objekta (štale), na površini od oko 110 m2 i deo stočne hrane(sena) koji je u njemu skladišten. Intervenisali su pripadnici VSJ Kruševac sa 8 vatrogasaca-spasioca sa 3 vatrogasna vozila. Požar je likvidiran u 14:20 časova. Sprečeno je širenje požara na okolne objekte domaćinstva. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 21.04.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Begovo Brdo – Slovenska i njoj prateće ulice, Dedina – gornja zona. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 21.04.2021.godine od 09.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Bivoljske (od Kralja Uroša do Vidovdanske).

SRBIJA, PROGNOZA VREMENA ZA: 21.04.2021.: Promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša samo ponegde, u višim planinskim predelima kratkotrajni sneg. U toku noći razvedravanje. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 °C.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 28.04.2021.god.): U četvrtak malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne naoblačenje, uveče i noću kiša, u višim planinama sneg. U petak hladnije, na severu ujutro kiša, zatim razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, mestično kiša, u višim planinama sneg. U subotu u većem delu pretežno sunčano, na jugoistoku oblačno. Od nedelje pretežno sunčano, od utorka i toplije.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 1, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 266, redovna 280, vanredna 400