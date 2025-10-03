IZLOŽBA TAŠNI IZ PRIVATNOG VLASNIŠTVA OD POČETKA XX VEKA DO DANAS

Narodni muzej Kruševac vas poziva na otvaranje izložbe pod nazivom — 101 TAŠNA, izložba tašni iz privatnog vlasništva od početka dvadesetog veka do danas, autorke gđe Zorane Drašković Kovačević, višeg kustosa pedagoga.
Svečano otvaranje izložbe održaće se u Kući Simića, u utorak, 7. H 2025, sa početkom u 18 časova.
Izložba govori o razvoju ženskih tašni od početka dvadesetog veka do danas i sadrži predmete koji se tiču ovog perioda. Predmeti potiču iz privatnih kolekcija, svedočeći kulturu ženstvenosti i stila.