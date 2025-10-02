POLJOPRIVREDNI SAJAM U KRUŠEVCU – NAJZNAČAJNIJI AGROBIZNIS DOGAĐAJ U REGIONU

Grad Kruševac i Turistička organizacije u subotu, 4. oktobra na Kvantaškoj pijaci u Kruševcu organizuju 17. Poljoprivredni sajam i Sajam seoskog turizma. Po svim aktivnostima ova manifestacija ima karakter najznačajnijeg agrobiznis događaja u regionu.

Višegodišnja tradicija i sve veći broj izlagača daju podstrek da na osnovu pozitivnog iskustva, organizovanja i održavanja izložbi i manifestacija, učini ovaj sajam još boljim.

Posvećen agrobiznisu, Sajam će okupiti preko 100 izlagača: proizvođače stočne hrane, sredstva za prihranu, zaštitu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije, opreme, kao i osiguravajuće kuće i banke.

Na sajmu se predstavljaju opšine u regionu, seoska turistička gazdinstva, udruženja iz oblasti agrara, instituti, turističke organizacije, škole, ustanove, Regionalna privredna komora Kruševac i zadruge.

Svečano otvaranje Sajma zakazano je za 11 časova, dok će u 15 sati biti dodeljene nagrade po svim kategorijama.