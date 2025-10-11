„GRADSKA TOPLANA“: DANAS ZVANIČNO POČELA GREJNA SEZONA U KRUŠEVCU

U subotu, 11. oktobra, 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac, nakon svih provera sistema u okviru Centralnog izvora i dislociranih kotlarnica „Bare“, „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“, kao i desetodnevnih sistemskih toplih proba, zvanično stupa u grejnu sezonu 2025/26.

Pozivni centar Gradske toplane, zadužen za pružanje svih neophodnih informacija, pomoći i podrške biće dostupan za naše korisnike, svakog dana ( uključujući i dane vikenda ) od 7 do 22 časa, a brojevi telefona dispečera su: 0800/035-037 ( besplatni pozivni broj ); 037/447-791 i 037/443/258.