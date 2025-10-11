VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE SRPSKE NAPREDNE STRANKE GRADSKOG ODBORA KRUŠEVAC

Na vanrednoj konferenciji za medije Srpske napredne stranke Gradskog odbora Kruševac, potpredsednik Zoran Tomić, osudio je bahato ponašanje opozicije i blokadera tokom javne sednice Komisije za planove istakavši da je umesto konstruktivne rasprave, izazvana konfuzija.

Sednica komisije za planiranje koja je prošle nedelje je sazvana kako bi se razmatrale podnete primedbe na izmene dopuna Plana detaljne regulacije parka Bagdala, a koje se odnose na izgradnju hotela na Bagdali. U toku otvorenog dela javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmene i dopune plana u pisanom obliku, mogli su ih obrazložiti pred Komisijom za planove grada Kruševca.

Sednica je nakon manje od sat vremena prekinuta, a na vanrednoj konferenciji za medije Srpske napredne stranke Gradskog odbora Kruševac, potpredsednik odbora, Zoran Tomić, osudio je bahato ponašanje opozicije i blokadera tokom javne sednice Komisije za planove istakavši da je umesto konstruktivne rasprave, izazvana konfuzija.

Tomić je podsetio da je TOUR “Župa”, u čijem su vlasništvu bili hotel Rubin, hotel Evropa, restoran Bagdala i lokal Bagdalino, privatizovani 2007 godine i prodati komapniji “BBC Invest”, koja je poslovala u okviru Verano grupe i to za 250 miliona dinara. U međuvremenu, kako je rekao, oni su uspeli da prodaju lokal Bagdalino, hotel Evopu su iznajmili Kinezima za robnu kuću, a restoran Bagdala su totalno zapustili.

Tomić dodaje da je ova firma otišla u stečaj 2014. godine, pa je restoran Bagdala na javnom nadmetanju prodat 2015. za skoro 3,2 miliona dinara firmi koja je i danas vlasnik istog, Realtor doo iz Kruševca, koja ima svog direktora, svoje sedište i finansijkse izveštaje koje redovno predaje i objavljuje na sajtu APR-a. “Grad je danas partner sa njegovim građanima i privrednicima, tu smo da svaku dobru inicijativu razmotrimo i saslušamo i ono što je u korist građana realizujemo”, zaključio je Tomić.