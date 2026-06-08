DVA DEČAKA SU SE JUČE UTOPILA U VELIKOJ MORAVI, U STALAĆU

Juče se troje dece utopilo u Srbiji.

Dva dečaka od po 15 godina nastradala su juče oko 17 sati u Stalaću kod Kruševca. Dečaci su se utopili u Velikoj Moravi.

Devojčica stara 13 godina utopila se juče oko podneva u Velikoj Moravi u naselju Donja Livadica kod Velike Plane.

Povodom tragičnog događaja u kojem su život izgubila dvojica dečaka, učenika Osnovne škole „Vojvoda Prijezda“ u Stalaću, odlukom nadležnih organa opštine Ćićevac, utorak, 9. jun 2026. godine, proglašava se Danom žalosti na celoj teritoriji opštine Ćićevac.

Zastave na svim javnim ustanovama i institucijama biće spuštene na pola koplja, a svi kulturni i zabavni programi biće prilagođeni Danu žalosti.

Izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih dečaka, njihovim školskim drugovima, nastavnicima i svim građanima koje je ova neizmerna tragedija duboko potresla.