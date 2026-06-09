Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NACRT ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA GRADA КRUŠEVCA KOJI SADRŽI PRIHODE I RASHODE ZA 2026. GODINU UPUĆEN NA JAVNU RASPRAVU

ByGoran Nikolić

jun 8, 2026

Gradska uprava grada Кruševca – Odeljenje za finansije i Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine obaveštava građane Grada Кruševca, da je Nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada Кruševca koji sadrži prihode i rashode za 2026. godinu, kao i Plan investicija za istu godinu upućen na Javnu raspravu koja traje do četvrtka 11.juna.

Javna tribina održana je danas u zgradi Skupštine Grada Кruševca. Odlukom o rebalansu budžeta grada Кruševca za 2026. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.292.650.974 dinar, od toga 9.130.263.022 dinara sredstva iz budžeta i 162.387.952 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika.

Nakon završene javne rasprave, Nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada Кruševca biće upućen Skupštini grada na usvajanje.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

DELEGACIJE MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA SRBIJE I NACIONALNOG INSTITUTA ZA RAZVOJ JUŽNE KOREJE BORAVILE SU U KRUŠEVCU

jun 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOKOM VIKENDA ODRŽANA JUBILARNA 10. MANIFESTACIJA „VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“

jun 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

MEĐUNARODNI OTVORENI TURNIR U UBRZANOM ŠAHU “TROFEJ KRUŠEVCA 2026“ ODRŽAN U HOTELU „ZAKS“

jun 8, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

NACRT ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA GRADA КRUŠEVCA KOJI SADRŽI PRIHODE I RASHODE ZA 2026. GODINU UPUĆEN NA JAVNU RASPRAVU

08.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DELEGACIJE MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA SRBIJE I NACIONALNOG INSTITUTA ZA RAZVOJ JUŽNE KOREJE BORAVILE SU U KRUŠEVCU

08.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOKOM VIKENDA ODRŽANA JUBILARNA 10. MANIFESTACIJA „VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“

08.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

MEĐUNARODNI OTVORENI TURNIR U UBRZANOM ŠAHU “TROFEJ KRUŠEVCA 2026“ ODRŽAN U HOTELU „ZAKS“

08.06.2026. Goran Nikolić