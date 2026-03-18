Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

DRUGA PROŠIRENA SEDNICA SAVETA ZA UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM I CIRKULARNU EKONOMIJU

ByGoran Nikolić

mar 18, 2026

U Kruševcu je održana druga proširena sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Proširena sednica održana je u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu u okviru koje su realizovani program i to: Obuka „Godišnje izveštavanje o otpadu“ i Aktivnosti Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Zakonom o upravljanju otpadom, propisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o nastanku i kretanju otpada, kao i da dostavljaju redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izveštaj se podnosi elektronskim putem, preko aplikacije dostupne na sajtu Agencije. Obaveza izveštavanja odnosi se na sve proizvođače otpada, subjekte upravljanja otpadom, kao i na privredne subjekte koji stavljaju u promet ambalažu i proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Cilj obuke je da se privredni subjekti detaljno upoznaju sa načinom popunjavanja izveštaja, zakonskim obavezama, kao i najčešćim greškama u praksi. Eksperti Agencije za zaštitu životne sredine pružiće praktične smernice, odgovoriti na pitanja i razjasniti nedoumice u vezi sa izveštavanjem i vođenjem evidencija. Proširena sednica Saveta realizovana je u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

By Goran Nikolić

