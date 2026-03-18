PRIJEM ZA BUDUĆE PRVAKE I NJIHOVE RODITELJE U OŠ „VUK KARADŽIĆ“

Povodom prijema budućih đaka prvaka za školsku 2026/2027. godinu, Оsnovna škola „Vuk Karadžić“ organizovala je svečani prijem dece i njihovih roditelja.

Kako bi se budućim prvacima približila školska atmosfera, rad i aktivnosti, OŠ „Vuk Karadžić“ organizovala je program pod nazivom „Naša škola ponovo sija“, koji su kao znak dobrodošlice pripremili nastavnici i učenici. Mališani koji će od 1. septembra prvi put sesti u školske klupe imali su priliku da se upoznaju sa budućim učiteljicama, učionicama i ostalim školskim prostorijama.

OŠ „Vuk Karadžić“ 1. septembra upisace 3, a možda i 4 odeljenja prvog razreda, istakla je ovom prilikom direktorka škole.