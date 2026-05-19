59 GODINA USPEŠNOG RADA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE “VESELIN NIKOLIĆ”

U Beloj Sali KCK je svojih 59 godina rada i postojanja obeležila Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Veselin Nikolić”.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Veselin Nikolić” u Kruševcu je počela sa radom 1961. godine, kao pomoćno odeljenje u OŠ „Nada Popović“. Godinu dana kasnije, zbog povećanog broja učenika, formirano je nekoliko pomoćnih odeljenja u pri OŠ „Vuk Кaradžić“.

Od 1967. godine Skupština opštine Кruševac donosi rešenje o osnivanju Specijalne osnovne škole za decu i omladinu ometenu u psiho–fizičkom razvoju, u cilju obezbeđivanja vaspitanja, osnovnog obrazovanja i korektivnog rada da bi 1995. godine prerasla u Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“.

Danas ova ustanova obeležava 59 godina uspešnog rada i postojanja. Tokom skoro šest decenija, ova obrazovna ustanova predstavlja važan oslonac u obrazovanju, vaspitanju i pružanju podrške učenicima, uz veliki trud zaposlenih, koji su generacijama gradili atmosferu razumevanja, znanja i zajedništva. Svečanost povodom 59 godina rada okupila je predstavnike Gradske i Školske uprave, učenike, nastavnike, roditelje i prijatelje škole.

Kroz svoj dugogodišnji rad, Škola za osnovno i srednje obrazovanje (ŠOSO) “Veselin Nikolić” je postala prepoznatljiva po posvećenosti učenicima, stručnom radu i humanosti, stvarajući uslove da svako dete razvija svoje sposobnosti i potencijale u podsticajnom i sigurnom okruženju.

Učenici škole priredili su prigodan program, a ovo je ujedno bila i prilika da se podsete na dosadašnje uspehe i godine predanog rada.