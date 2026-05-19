Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

65 GODINA RADA I POSTOJANJA OSNOVNE ŠKOLE „DRAGOMIR MARKOVIĆ“

ByGoran Nikolić

maj 19, 2026

Značajan jubilej, 65 godina rada obeležila je jedna od najvećih škola u Kruševcu “Dragomir Marković”.

Osnovna škola „Dragomir Marković”, jedna od najvećih osnovnih škola u Кruševcu, proslavila je značajan jubilej – 65 godina uspešnog rada i postojanja. Tim povodom u Kruševačkom pozorištu održana je svečana akademija, u okviru koje je izveden kulturno-umetnički program, koji su pripremili učenici i nastavnici. Ovo je bila prilika na osvrt na šest i po decenija duge tradicije, uspehe i razvoj ove obrazovne ustanove.

Grad Кruševac će u narednom periodu nastaviti sa sistemskim ulaganjem u modernizaciju obrazovnih ustanova, unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za rad svih učenika i prosvetnih radnika istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković na svečanoj akademiji povodom Dana škole.

Na svečanosti su uručena i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama koji su podržali rad škole.

