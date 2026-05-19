ZAVRŠEN EDUKATIVNO-TAKMIČARSKI PROJEKAT „EKO JUNACI U AKCIJI“

U Osnovnoj školi „Jovan Popović“ organizovana je dodela nagrada za najbolje radove učenika iz 6 kruševačkih škola, koji su učestvovali u edukativno-takmičarskom projektu „Eko junaci u akciji“.

Projekat su realizovalikompanije Sekopak i Knjaz Miloš, u saradnji sa školama iz šest gradova Srbije i javno-komunalnim preduzećima, sa ciljem da kroz edukaciju, takmičenje i zajednički rad podstaknu decu da razviju navike pravilnog odlaganja ambalažnog otpada.

Različite aktivnosti realizovane su za tri meseca, koliko je trajao projekat, a osim pravilnog odlaganja, učenici su na kreativan način reciklirali ambalažu, od kojih su nastale različite skulpture i dekorativni predmeti. Pored toga, svest o značaju očuvanja životne sredine preneli su kroz likovne, literalne i medijske radove.

U tromesečnoj ekološkoj akciji učestvovali su đaci iz šest kruševackih škola, a u OŠ „Jovan Popović“ organizovana je svečana dodela nagrada za učenike čiji su radovi ocenjeni kao najbolji.

U okviru Projekta u kom je učestvovalo više od 18.000 učenika iz šest gradova širom Srbije, sakupljeno je 12 tona otpada.

Aktivnosti koje su realizovane pokazale su je da kroz edukaciju i kreativni rad deca razvijaju odgovoran odnos prema životnoj sredini i značaju pravilnog odlaganja otpada.