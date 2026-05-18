GRAD KRUŠEVAC JE U NOVOM SADU PREDSTAVIO PROJEKAT „PRESTONICA MLADIH 2027.”

ByGoran Nikolić

maj 18, 2026

Grad Kruševac je u Novom Sadu, zajedno sa mladima našeg grada, ulaskom u uži krug izbora, predstavio projekat „Prestonica mladih 2027.”

Pored gradonačelnika Novog Sada, prisutnima su se obratili i pomoćnica ministra turizma i omladine, direktor Nacionalne asocijalcije kancelarija za mlade i izvršni direktor OPENS-a. Događaju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za sport i omladinu, kao i predstavnici lokalnih samouprava Zrenjanina, Leskovca, Kruševca, Bečeja i Vranja i omladinskih organizacija koji su pred Radnom grupom za odabir predstavili svoje aplikacije.

Ovaj značajan uspeh potvrđuje posvećenost grada unapređenju položaja mladih, razvoju omladinskih politika i stvaranju novih mogućnosti za aktivno učešće mladih u društvenom životu zajednice.

Kroz projekat „Prestonica mladih 2027“, mladi Kruševac imaju priliku da predstave svoje ideje, kreativnost i potencijale, kao i da doprinesu realizaciji sadržaja koji će dodatno obogatiti kulturni, obrazovni i društveni život grada.

