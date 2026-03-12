Jefimija TV, Kruševac

11. KRUŠEVAČKI POLUMARATON BIĆE REALIZOVAN U NEDELJU, 15. MARTA 2026.

ByGoran Nikolić

mar 12, 2026

Grad Kruševac poziva sve sugrađane da 15. marta podrže učesnike 11. Kruševačkog polumaratona.

Na programu su Trka „Dečiji osmeh“

Trka zadovoljstva i trke na 21 km, 10 km i 5 km, a očekuje se veliki broj takmičara iz zemlje i inostranstva.

Polumaraton će se održati 15. marta u centru grada od 11 sati.

Zbog održavanja polumaratona, Glavna gradska i njoj prateće ulice biće privremeno zatvorene za saobraćaj.

Vidovdanska od Trga Kosovskih junaka do Takovske, 14. marta od 16 sati do 15. marta u 16 sati. Zabrana saobraćaja važi i u ulici Nemanjinoj od Gazimestanske do Kosovske i u delu ulice Kosovske od Kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta od 18 sati u subotu, 14. marta do 16 sati u nedelju, 15 marta.

Fotografije: Grad Kruševac – služba protokola

By Goran Nikolić

