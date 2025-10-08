ZA NAJMLAĐE KRUŠEVLJANE ORGANIZOVAN PRIJEM U GRADSKOJ UPRAVI U OKVIRU DEČIJE NEDELJE

Od 6. do 12. oktobra obeležava se Dečija nedelja, pod ovogodišnjim sloganom „Imam prava da se igram, da se smejem, maštam, stvaram – i u bolji svet pretvaram!“.

Кao i svake godine, cilj aktivnosti je da se ukaže na značaj poštovanja prava deteta, razvijanja drugarstva, tolerancije, humanosti i kreativnosti. Najradosnija sedmica obeležava se pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, i do danas je prošla dug put od simbolične manifestacije do nacionalnog pokreta za prava deteta, pokretača i donosioca promena.

Jedan od mnogobrojnih sadržaja u okviru Dečije nedelje je tradicionalan prijem dece u Mozaik sali Gradske uprave Kruševac. Malisane Predškolske ustanove „Nata Veljković“ i učenike osnovnih škola dočekali su predstavnivci rukovodstva grada, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

Povodom Dečije nedelje, koja traje do nedelje 12. oktobra, organizovan je bogat program ispunjen radionicama, sportskim aktivnostima, muzičkim nastupima i izložbama. Ideja je da deca kroz igru i kreativne sadržaje razvijaju maštu, stiču nova znanja i prijateljstva. Programi se realizuju u parku Šarengrad u saradnji sa sportskim klubovima, Astronomskim udruženjem „Eureka“ plesnim studijom „La Luna“ i školom informatike „Moj genijalac“.