SVAKE SREDE OD 10 SATI RADI SAVETOVALIŠTE ZA PSIHOFIZIČKU PRIPREMU ZA POROĐAJ

Psihofizička priprema za porođaj ima za cilj da pripremi trudnicu za porođaj, kako bi na svet donela zdravu i vitalnu bebu. To se postiže upoznavanjem žene sa tokom porođaja, procedurama koje se primenjuju u porodilištu i njenom aktivnom ulogom u svim fazama porođaja – naročito u poslednjoj, kada se beba rađa.

U službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Kruševac od ove, pa svake naredne srede ponovo je aktivirana škola trudnoće i psiho-fizičke pripreme trudnica za porođaj, nakon pauze za vreme epidemije korona virusa.

Program psihofizičke pripreme za porođaj se sastoji od: fizičkih vežbi koje imaju za cilj povećanje opšte fizičke kondicije, vežbi disanja koje se primenjuju u porođaju, tehnike relaksacije – lokalne i opšte, koje se primenjuju u trudnoći i porođaju za otklanjanje straha, napetosti i bola, i kao prevencija lokalnog i opšteg zamora.

Iskustva doktora pokazuju da trudnice koje su pohađale školu za psihofizičku pripremu lakše prolaze na porođaju. Škola trudnoće i psiho-fizičke pripreme trudnica za porođaj radi svake srede od 10 sati u Službi za zdravstvenu zaštitu žena.

Zahvaljujući dobroj organizaciji stručnog tima Službe za zaštitu žena Kruševac, žene koje su prošle kroz savetovalište, uz primenu saveta stručnog tima zaposlenih, spremne odlaze u porodilište.