PREPOZNAVANJE – 65. OKTOBARSKA IZLOŽBA U KRUŠEVCU OD 9. OKTOBRA DO 5. NOVEMBRA

65. Oktobarska izložba 2025. biće otvorena u četvrtak, 09. oktobra u 19 sati u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac.

Oktobarska izložba, kao likovna manifestacija sa najdužom tradicijom i jedna od retkih kontinuiranih izložbi te vrste u Srbiji, više od šest decenija odslikava relevantan uvid u recentnu produkciju lokalnih umetnika. Ustanovljena pod ovim nazivom 1964. godine, povodom Dana oslobođenja grada, u okviru aktivnosti Umetničke galerije, izložba je od prvobitne reprezentativne funkcije predstavljanja kruševačkih likovnih umetnika i podrške njihovoj produkciji, prerasla u prostor kontekstualnog preispitivanja medijske raznovrsnosti i promišljenih aktuelnih tendencija.

Kako u ovoj godini Oktobarska izložba beleži jubilarno 65. izdanje, a da se ujedno navršava dvadeset godina od prve izložbe umetničkog projekta Prepoznavanje, priređene upravo u Umetničkoj galeriji kao inicijatoru projekta koji je na svojevrstan način predstavljao i uključivao likovnu scenu Kruševca u regionalne i međunarodne okvire, tema ovogodišnje Oktobarske izložbe je „PREPOZNAVANjE“.

Iako u svom nazivu upućuje na dvodecenijski kontinuitet, koji je vremenom izgradio široku mrežu regionalnih saradnika, institucija i kustosa, afirmisao višeslojne modele saradnje, uspostavio nove tačke susreta umetničkog dijaloga i otvorio prostor za ispitivanje lokalnih specifičnosti u širem regionalnom i interkulturalnom kontekstu, tema „Prepoznavanje“ prevashodno se sagledava kao umetnički i konceptualni okvir. Postavlja se kao proces kritičkog uvida, tumačenja i artikulacije, kojim se umetnička praksa suočava sa savremenim okruženjem.

Na izložbi je zastupljen 51 rad, 35 autora, različitih generacija, stilova i promišljanja, kao i pristupa likovnoj realizaciji – od tradicionalnih do savremenih medija: Vladimir Antić, Saška Vasić, Oliver Veljković, Goran Vukadinović, Dragutin Vukelić, Milutin Gajić, Jelena Gvozdenović, Radomir Đurić, Zvezdana Elezović, Nikola Živić, Danica Zdravković, Marija Komarac, Zoran Komatinović, Mladen Lazarević, Snežana Ljušić, Milena Maksimović Kovačević, Vladimir Mijajlović, Minja Milanović, Dejan Milošević, Nebojša Milčev, Miloš Miljković, Čarna Nikolić, Boris Pavlović, Nemanja Panić, Ivan Petrović, Dragana Radomirović, Milan Radomirović, Matija Rajković, Jovanka Rašović, Ljiljana Simić, Maja Sirovatka, Marija Ćirić, Sonja Ćurčić, Andrej Čikala, Aleksandra Džopalić.

U skladu sa propozicijama ovogodišnje Oktobarske izložbe, na svečanom otvaranju biće saopštena odluka o dodeli otkupne nagrade.

Izložba će biti otvorena do 5. novembra 2025.