VREME JE ZA SPORT: RITMIČKA GIMNASTIKA, KLUB „NIKA“ KRUŠEVAC

Klub ritmičke gimnastke „Nika“ iz Kruševca ostvaruje izuzetne rezultate na regionalnim takmičenjima. Predsednica kluba poziva sve devojčice, koje žele da se oprobaju u ovom zanimljivom sportu, da im se pridruže.

Ritmička gimnatika predstavlja izuzetno atraktivan sport za pripadnice ženskog pola. Ritmička gimnastika se sastoji od niza gimnatičkih pokreta dobro ukombinovanih sa muzikom u pozadini, uz korišenje različitih rekvizita. Veoma graciozan, ali i zahtevan sport izuskuje mnogo truda, ljubavi, pažnje i strepljenja kako bi se ostvarili očekivani rezultati.

Klub ritmicke gimnastike „Nika“ iz Kruševca postoji 15 godina, osnivač i predsednik kluba Oksana Avramović, svoje veštine, znanje i ljubav prema ovom sportu prenosi na članice kojih je trenutno osamdeset u više uzrastnih kategorija, što daje izvanredne rezultate, o kojima govore nagrade sa regionalnih i državnih takmičenja.

Devojčice već sa četiri godine mogu da počnu da treniraju ritmičku gimnastiku, a ukoliko su deca spremna da se odvoje na sat vremena od roditelja, može se i ranije krenuti sa ovim bazičnim sportom.

Kada je reč o predispozicijama za bavljenje ritmičkom gimnastikom, najvažnije je interesovanje dece želja za treniranjem, ističe predsednica kluba.

Ritmička gimnastika u velikoj meri doprinosi pravilnom rastu i razvoju devojčica kao i jačanju njihive muskulature. Redovan dolazak na trening i bavljenje ritmičkom gimnastikom utiče pre svega na pravilno držanje tela kod dece, razvoj fine motorike, dobru koordinaciju pokreta, pa zbog toga članice kluba „Nika“, pozivaju devojčice da se oprobaju u ovom dinamičnom sportu, da zajedno vežbaju, druže se i pravilno se razvijaju.

Treninzi kluba ritmičke gimnastike „Nika“ se održavaju u sportskoj sali „Soko“, gde se zainteresovani mogu informisati o pojedinostima i upišu novih članova.