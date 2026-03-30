VIŠE OD HILJADU TAKMIČARA IZ 10 EVROPSKIH ZEMALJA NA „SRBIJA OPEN – MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ”

U kruševačkoj Hali sportova je tokom vikenda realizovan Evropski kup „Srbija Open – Memorijal Oliver Tomić”, jedan od najznačajnijih i najmasovnijih sportskih događaja u gradu. Ovaj prestižni turnir okupio je više od hiljadu takmičara iz 10 evropskih zemalja.

„Serbia Open – Oliver Tomić“, memorijalni karate turnir, održan je proteklog vikenda u Kruševcu. Ovogodišnji, peti po redu turnir okupio je mlade karatiste iz srpskih i međunarodnih karate klubova. Organizator takmičenja Marko Tomić, sin poznatog kruševačkog karatiste Olivera Tomića, izjavio je da mu je drago što je interesovanje za ovakve turnire veliko, što dokazuje i činjenica da je ove godine 5. godišnjica ovog takmičenja u Kruševcu.

Na karate turniru učestvovalo je preko 1000 karatista iz evropskih zemalja. Ovaj sport ima perspektivu, raste iz godine u godinu i beleži sve veći broj članova. U narednom periodu se održava Evropsko prvenstvo u Norveškoj, a ovaj turnir je na neki način bio i priprema za takmičenje u Norveškoj. Pre zvaničnog otvranja dodeljene su plakete Gradu Kruševcu, institucijama i kompanijama koje su doprinele ortganizaciji ovog turnira.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je zvanično otvorio takmičenje poželevši sreću i uspeh prisutnim takmičarima.

Da podsetimo, Oliver Tomić Oli je najuspešniji jugoslovenski karatista svih vremena. Kao trener karate kluba „Kruševac“ postigao je impozantne rezultate, odškolovao je veoma veliki broj šampiona SFRJ, SRJ, SCG i Srbije i svrstao karate klub „Kruševac“ u red najuspešnijih karate klubova „stare“ Jugoslavije.