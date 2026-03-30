Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

RADNI SASTANCI RUKOVODSTVA GRADA KRUŠEVCA I MESNIH ZAJEDNICA KUKLJIN I BELA VODA

ByGoran Nikolić

mar 30, 2026

U cilju rešavanja postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovora o realizaciji radova u tekućoj godini, predstavnici grada Kruševca održali su radne sastanke u mesnim zajednicama Kukljin i Bela Voda.

Rukovodstvo grada Kruševca nastavilo je obilaske mesnih zajednica, kako bi u direktnom razgovoru sa meštanima rezimirali realizovane projekte iz prethodnog perioda i definisali prioritete i potrebe za tekuću godinu. Tokom posete Mesnoj zajednici Kukljin predstavnici grada održali su radni sastanak u cilju razmene informacija i planiranja budućih koraka.

Predstavnici grada Kruševca održali su radni sastanak sa meštanima mesne zajednice Bela Voda. U ovom mestu intenzivirani su radovi na infrastrukturi, što uključuje asfaltiranje novih putnih pravaca i sanaciju seoskih puteva, ono što je prioritet u ovoj godini je izgradnja četvorogodišnje škole, zbog dotrajalosti starog objekta deca iz ovog mesta pohadjaju školu u Konjuhu.

Cilj grada Kruševca je ravnomerni razvoj, pa su tako realizovanji brojni radovi u svim naseljenim mestima. Sastanci sa rukovodstvom grada omogućavaju rešavanje postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovor o realizaciji radova u tekućoj godini.

