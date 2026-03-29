PRED NAMA JE PRETEŽNO KIŠNA I OBLAČNA NEDELJA, POVRATAK PROLEĆA OKO 5. APRILA 2026.

U Srbiji u ponedeljak oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 7 do 13°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno, moguća slaba kiša. Minimalna temperatura 7, maksimalna do 8°C.

U Srbiji u utorak oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 6 do 11°C.

U utorak u Kruševcu oblačno. Minimalna temperatura 4, maksimalna do 9°C.

U Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, od sredine dana i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 7 do 13°C.

U sredu u Kruševcu oblačno, moguća slaba kiša. Minimalna temperatura 4, maksimalna do 10°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije, kao i u brdsko planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 9 do 13°C. Upozorenja: Količina padavina veća od 30 l/m² za 24 sata, verovatnoća 65%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno, moguća kiša. Minimalna temperatura 8, maksimalna do 9°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju, ponedeljak, 30. mart: Srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su moguće kod meteoropata. Oprez u saobraćaju je neophodan.

Prognoza vremena za Srbiju od 03. do 07. aprila 2026. godine: Preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama: kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.