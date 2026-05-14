Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U TOKU SU ZAVRŠNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI NISKONAPONSKE MREŽE U JASICI

ByGoran Nikolić

maj 14, 2026

Predstavnici rukovodstva grada i kruševačke Elektrodistribucije obišli su završne radove na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Jasici.

Na osnovu potreba koje su iskazali meštani, a u skladu sa prioritetima, u Jasici je izvršena rekonstrukcija niskonaponske mreže. Obilazeći završne radove, gradonačelnik Ivan Manojlović je istakao odličnu saradnju sa Elektrodistribucijom Srbije.

Vrednost ove investicije iznosi oko dva ipo miliona dinara, rekonstrukcijom mreže stabilizovane su i poboljšane naponske prilike, istakao je direktor kruševačkog ogranka Elektrodistribucije Srbije Saša Ćirić.

U narednom periodu nastaviće se radovi na poboljšanju naponskih prilika u svim naseljenim mestima na teritoriji grada, a najveći investicioni zahvat ove godine za Elektrodistribuciju je izgradnja trafostanice 35-10 na lokaciji Stari aerodrom, koja će električnom energijom  snadbevati kompletno buduće naselje, dodao je direktor EDS Saša Ćirić.

