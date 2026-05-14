PORODICA MILENKOVIĆ SE USELILA U KOMPLETNO RENOVIRANU KUĆU

Nakon završenih radova na kompletnoj obnovi kuće, koja je pretrpela požar pre nekoliko godina, porodica Milenković se uselila u novi dom. U akciju obnove kuće uključili su se Grad Kruševac, Sokolsko društvo, prijatelji i svi ljudi dobre volje.

Porodica Milenković, otac i tri ćerke, ostali su bez krova nad glavom kada im je u požaru 2020. godine izgorela kuća. Krajem prošle godine zadesio ih je i gubitak supruge i majke. Najveća podrška devojčicama je otac Ljuba, koji se nakon teških porodičnih gubitaka trudi da deci obezbedi sigurnost i normalno odrastanje.

U akciju pomoći porodici Milenković uključili su se ljudi dobre vole, njihovi prijatelji i humanitarne organizacije. Jedna od njih je kruševačko Sokolsko društvo koje se odazvalo pozivu Dragana Labana i koje je pomoglo u renoviranju, kako bi se Milenkovići što pre uselili u novi dom,

Uoči Božića, Srbiju je obišla lepa, ali i tužna priča o Teodori, Anastasiji i Jelici Milenković, tri sestre iz Kruševca, koje su ostale bez majke, ali su odlučile da zadrže tradiciju koju su sa njom imale, prodavale su badnjake ispred škole. Nedavno su se ove dobre i humane devojčice odlučile da pomognu onima kojima je pomoć nreophodna, tako što su se uključile u prodaju karata za Humanitarni koncert koje je organizovalo Sokolsko društvo. Grad Kruševac će devojčicama i njihovom ocu pružiti svaki vid pomoći koja je neopghodna za svakodnevni život.

Teodora, Anastasija i Jelica su dobri đaci i divna deca. Najstarija kćerka je dobitnica Svetosavske nagrade kao jedan od najboljih učenika u Kruševcu.