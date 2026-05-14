RUKOMETNI KLUB „NAPREDAK“ JE ŠAMPION DRUGE LIGE ZAPAD

Osvajanjem titule šampiona Druge lige zapad, rukometni klub „Napredak“ vratio se na rukometnu mapu Srbije.

Nakon 16 pobeda u 16 utakmica rukometaši kruševačkog Napretka, sinoć su nakon pobede RK „Bane“, Raška, u hali sportova podigli su pehar šampiona Druge lige zapad, što ih je plasiralo u viši rang takmičenja, odnosno Prvu ligu. Veliki uspeh za relativno kratko vreme postigli su zahvaljujući timskom radu, entuzijazmu i ljubavi prema sportu.

Plasman u Prvu ligu rukometnog kluba „Napredak“ je već veliki uspeh kompletne ekipe, posebno ako se uzme u obzir da su nakon potpunog gašenja muškog rukometa u Kruševcu. Ljubitelji i veterani ovog sporta pre dve godine ponovo oživelli i osnovali klub koji je u kratkom vremenskom periodu Kruševac vratio na rukometnu scenu Srbije.