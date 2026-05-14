Jefimija TV, Kruševac

RUKOMETNI KLUB „NAPREDAK“ JE ŠAMPION DRUGE LIGE ZAPAD

ByGoran Nikolić

maj 14, 2026

Osvajanjem titule šampiona Druge lige zapad, rukometni klub „Napredak“ vratio se na rukometnu mapu Srbije.

Nakon 16 pobeda u 16 utakmica rukometaši kruševačkog Napretka, sinoć su nakon pobede RK „Bane“, Raška, u hali sportova podigli su pehar šampiona Druge lige zapad, što ih je plasiralo u viši rang takmičenja, odnosno Prvu ligu. Veliki uspeh za relativno kratko vreme postigli su zahvaljujući timskom radu,  entuzijazmu i ljubavi prema sportu.

Plasman u Prvu ligu rukometnog kluba „Napredak“ je već veliki uspeh kompletne ekipe, posebno ako se uzme u obzir da su nakon potpunog gašenja muškog rukometa u Kruševcu. Ljubitelji i veterani ovog sporta pre dve godine ponovo oživelli i osnovali klub koji je u kratkom vremenskom periodu Kruševac vratio na rukometnu scenu Srbije.

