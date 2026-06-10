U KRUŠEVCU OTVORENA IZLOŽBA „MINERALI TREPČE“

U okviru Vidovdanskih svečanosti, Narodni muzej Kruševac i Prirodnjački muzej u Beogradu predstavili su izložbu “Minerali Trepče”.

Jedno od najznačajnijih rudnih područja Evrope, poznato po izuzetnom bogatstvu minerala i raskošnim kristalnim formama, stigao je pred kruševačku publiku. U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kruševcu otvorena je izložba “Minerali Trepče” u zajedničkoj organizaciji Narodnog muzeja Kruševac i Prirodnjačkog muzeja iz Beograda. Izložba donosi izbor reprezentativnih primeraka iz mineraloške zbirke Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, sa lokaliteta Stari Trg — Trepča, ležišta čuvenog po rudama olova, cinka i srebra, ali i mineralima izuzetne lepote i naučnog značaja.

Posebnu vrednost izložbe čine i primerci iz znamenite zbirke Fridriha Šumahera, jednog od najznačajnijih istraživača rudnog kompleksa Trepča. Izložba u umetničkoj galeriji Narodnog muzeja traje do 19. juna.