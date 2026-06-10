KRUŠEVAČKA GIMNAZIJA OBELEŽILA DAN ŠKOLE I DUGU TRADICIJU USPEŠNOG RADA

Svečanom akademijom koja je održana u Pozorištu, Kruševačka Gimnazija obeležila je dan škole.

Кruševačka gimnazija je osnovana 9. juna 1865. godine, kao jedna od prvih škola takve vrste u tadašnjoj Srbiji. Кnez Mihailo i državne vlasti su izašle u susret molbama Кruševljana, koji su za novu školu već i zgradu napravili. Iako je u periodu od 1977 – 1990. godine gimnazija pretvorena u Obrazovni centar “Bosa Cvetić”, to nije bitno narušilo njen kontinuitet i imidž. Za sve Кruševljane ona je ostala Gimnazija, a njene učionice će i dalje puniti najbolji đaci grada. Upravo su oni ti koji su svih ovih decenija, a i danas, učinili da kruševačka Gimnazija bude tako uspešna i slavna i da svoj 161. rođendan dočeka sa nizom velikih uspeha, manifestacija i akcija.

Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu, Gimnazija je obeležila Dan škole i dugu tradiciju uspešnog rada. Svečanost je okupila brojne goste, predstavnike lokalne samouprave, bivše i sadašnje profesore, kao i učenike koji nastavljaju da nižu vrhunske rezultate na svim nivoima takmičenja.

Na svečanoj akademiji dodeljene su nagrade za najbolje učenike koji su ostvarili izuzetne rezultate na raznim takmičenjima.

Kruševačka Gimanzija još jednom je potvrdila status jedne od najvažnijih stubova obrazovanja u Rasinskom okrugu.