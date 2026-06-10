U organizaciji Saveza distrofičara Srbije, u Hotelu „Rubin“ održano je 50. Republičko šahovsko prvenstvo, pod pokroviteljstvom ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U Srbiji ima oko 1.900 zvanično registrovanih osoba obolelih od progresivnih neuro-mišićnih bolesti. Кvalitet života ovih osoba ne zavisi primarno od težine oboljenja, već pre svega od adekvatne društvene podrške i dostupnosti usluga koje omogućuvaju puno učešće u društvu. Važan segment društvenog života čini učešće u sportskim i rekreativnim aktivnostima, među kojima šah zauzima posebno mesto. Šah je sportska disciplina primerena potencijalima osoba sa mišićnom distrofijom, tradicionalno ima najmasovniji odziv i veoma je popularan među članovima Saveza distrofičara Srbije, koji su bili veoma uspešni u šahu na nacionalnom i međunarodnom planu.

Ove godine, koja je proglašena godinom šaha za osobe sa invaliditetom, održava se jubilarno 50. Republičko šahovsko prvenstvo Saveza distrofičara Srbije. Prvenstvo se održava u hotelu Runin do 12. juna pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pozdravljajući učesnike, gradonačelnik Ivan Manojlović izjavio je da je Kruševcu pripala čast da bude domaćin turnira i naglasio da se nada da će svi oni poneti lepe uspomene iz Kruševca, ne samo po igri, već i po druženju i aktivnosti.

Pored očuvanja vredne tradicije, ova aktivnost Saveza ima za cilj da doprinese popularizaciji šaha među osobama sa mišićnom distrofijom, posebno mladima. Šahovsko prvenstvo okupilo je oko 120 učesnika sa teritorije cele Srbije. Takmičenje se organizuje u sedam kola po švajcarskom sistemu, sa ubrzanim tempom igre u konkurenciji seniora, žena i omladinaca.