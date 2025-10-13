TOKOM SEDMODNEVNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA SANKCIONISANO OKO 4.500 PEŠAKA I VOZAČA

Pripadnici saobraćajne policije, tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom „Fokus na putu“, koja je od 6. do 12. oktobra ove godine sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), sankcionisali su 3.397 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i 1.128 pešaka zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.

Tokom akcije saobraćaj je kontrolisan na više od 7.000 kontrolnih tačaka širom zemlјe, a pored navedenih prekršaja, otkriveno je još gotovo 10.000 drugih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode za četiri do čak 20 puta, pa će u cilјu očuvanja što povolјnijeg stanja bezbednosti saobraćaja na putevima i u nastavku godine biti preduzimane mere pojačane kontrole u cilјu otkrivanja i sankcionisanja pomenutih prekršaja.