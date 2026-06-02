STRUČNO VOĐENJE KROZ IZLOŽBU: AKVIZICIJE 2023–2026. I PREDSTAVLJANJE KATALOGA / KNJIGE PROJEKTA UMETNIČKE GRUPE DISTRUKTURA – POSSIBILITY OF THE SUBLIME/ MOGUĆNOST UZVIŠENOG

Narodni muzej Kruševac I umetnička galerija Vas pozivaju da prisustvujete stručnom vođenju kroz izložbu AKVIZICIJE 2023–2026. Zbirka Umetničke galerije i predstavljanju kataloga / knjige projekta umetničke grupe diSTRUKTURA – Possibility of the Sublime/ Mogućnost uzvišenog, u sredu 3. juna u 13 časova.

Sreda, 3. jun 2026. u 13 časova

Umetnička galerija, Kruševac

U okviru stručnog vođenja biće reči, najpre o značaju kontinuiranog programskog dopunjavanja, čuvanja i izlaganja dela savremene likovne umetnosti, i važnosti formiranja kulturne baštine koja u okviru zbirke Umetničke galerije ostaje javno dostupna. Takođe, o politici uključivanja dela u zbirku Galerije, putem otkupa ili poklona, koja naglašava raznovrsne istorijske fondove i kontinuiranu posvećenost umetnosti našeg sadašnjeg trenutka. U ovome se može pratiti i upotpunjavanje posebnih fondova umetnika povezanim sa gradom, i najpre, izložbena i muzeološka delatnost, kao pravovremeno kolekcioniranje i prepoznavanja aktuelnih pojava.

U ovom periodu zbirka je obogaćena radovima: Gabriela Glida, Gorana Despotovskog, Biljane Đurđević, Nevenke Stojsavljević, Dimitrija Pecića, Milene Maksimović Kovačević, Nikole Radosavljevića, Ivana Petrovića, Jelene Trajković Popivode, Zorana Tešanovića, Margarete Jelić, diSTRUKTURE, Jelene Šalinić Terzić, Marka Vučkovića, Andreja Čikale.

Video rad umetničkog dua diSTRUKTURA „Ekologija prostora“, 2025. predstavljen na izložbi Akvizicije kao poklon autora – Milice Milićević i Milana Bosnića, koji je bio deo izložbe Nejednake geografije, priređene u Umetničkoj galeriji 13. 11. – 15. 12. 2025. inicirao je da upravo u okviru ove izložbe, predstavimo i knjigu projekta „Mogućnost uzvišenog“ / „Possibility of the Sublime“. Knjiga je objavljena povodom niza od pet izložbi kojima je aktuelni umetnički ciklus diStrukture predstavljen, pored Kruševca, u Nišu, Čačku, Novom Sadu i Beogradu.

Izdavači su ProArtOrg-a, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Narodni muzej Kruševac, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Studentski kulturni centar Novi Sad i Galerije DOTS, Beograd, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Autorka teksta u ovoj publikaciji je dr Sanja Kojić Mladenov. Dizajn: Isidora M. Nikolić.

O izložbi Akvizicije 2023-2026. i knjizi projekta diSTRUKTURA „Mogućnost uzvišenog“ govoriće istoričarke umetnosti kustoskinje Umetničke galerije: Biljana Grković i Natalija Anđelković.