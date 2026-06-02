JKP VODOVOD KRUŠEVAC REALIZUJE PROJEКAT „UNAPREĐENJE CIRКULARNE EКONOMIJE U VODNIM USLUGAMA КROZ OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I ISКORIŠĆAVANJE MULJA“

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, realizuje se uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

JКP „Vodovod – Кruševac“ aplicirao je putem javnog poziva u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ za dobijanje sredstava za finansiranje aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje energetske efikasnosti i poboljšanje rada sistema za preradu otpadnih voda. U okviru projekta predviđena je nabavka prese za obezvodnjavanje mulja, kao i postavljanje solarnih panela.

Prva projektna aktivnost odnosi se na postavljanje solarnih panela u Fabrici vode u Majdevu. Investiranjem u fotonaponsku elektranu instalisane snage 195 kWp za sopstvenu potrošnju povećana je energetska nezavisnost Fabrike vode u Majdevu. Očekuje se smanjenje potrošnje električne energije za oko 35% na godišnjem nivou, što je iznad prvobitno planiranih 25%, dok je period povraćaja investicije procenjen na približno 5,5 godina. Radovi na postavljanju solarnih panela na krovu objekta su završeni.

Sa procenjenom godišnjom proizvodnjom od 250.000 kWh (250 MWh), elektrana obezbeđuje pouzdan i stabilan izvor električne energije, štiteći investitora od volatilnosti tržišta i kontinuiranog rasta cena struje. Visoka efikasnost sistema, minimalni troškovi održavanja i dug radni vek panela garantuju brz povrat investicije i dugoročnu ekonomsku korist. Pored ekonomskih prednosti, elektrana donosi i značajan ekološki doprinos.

Druga projektna aktivnost odnosi se na ugradnju zavojne prese na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Ugradnja zavojne prese ima za cilj unapređenje procesa dehidratacije digestovanog mulja, kroz zamenu dotrajalih trakastih presa savremenom zavojnom presom. Nova oprema namenjena je Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i doprineće povećanju efikasnosti procesa obrade mulja, kao i unapređenju ukupnog rada postrojenja.

Vrednost projekta iznosi oko 34 miliona dinara bez PDV-a, od čega će sredstvima donatora biti finansirano oko 14 miliona dinara, odnosno 141.504 dolara u dinarskoj protivvrednosti, za nabavku i ugradnju zavojne prese. Preostali iznos obezbeđuje JКP „Vodovod – Кruševac“ iz sopstvenih sredstava i kreditnog zaduženja.

Кao regionalno javno preduzeće, JКP „Vodovod – Кruševac“ među prvima je u okrugu prepoznalo značaj primene alternativnih izvora energije, čime se doprinosi finansijskoj održivosti sistema, smanjenju operativnih troškova i zaštiti životne sredine kroz niže emisije zagađenja.

JКP „Vodovod – Кruševac“ ovim putem izražava posebnu zahvalnost Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, UNDP-u, kao i svim donatorima na pruženoj tehničkoj i finansijskoj podršci, koja je omogućila realizaciju projekta „Unapređenje cirkularne ekonomije u vodnim uslugama kroz obnovljive izvore energije i iskorišćavanje mulja“.