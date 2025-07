SMENA SUNCA I OBLAKA DO VIKENDA UZ PRIJATNIJE TEMPERATURE, U UTORAK KIŠA

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, dok se posle podne, uveče i noću očekuje nestabilnije vreme sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina, koji na zapadu i jugozapadu, a uveče i u Vojvodini lokalno mogu biti izraženiji. Vetar slab i umeren, na severu i istoku ponegde kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%, Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno. Teperatura od 19 do 27°C.

U Srbiji u utorak pretežno oblačno s kišom i pljuskovima u svim krajevima, ponegde i sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 22 do 28 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%, Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u utorak promenljivo oblačno, sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Teperatura od 18 do 24°C.

U Srbiji u sredu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i retke pojave kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Kruševcu u sredu smena sunca i oblaka. Temperatura od 17 do 25°C.

U Srbiji u četvrtak iznad većeg dela pretežno sunčano i malo toplije, a u brdsko-planinskim predelima se uz promenljivu oblačnost mestimično očekuje kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%

U Kruševcu u četvrtak više sunca. Temperatura od 15 do 26°C.

U Srbiji od 01. do 05. avgusta 2025. godine: Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom uz manji porast temperature.

U Kruševcu u petak pretežno sunčano. Temperatura od 19 do 28°C.

U Kruševcu u subotu sunčano, sa malo oblaka. Temperatura od 15 do 31°C.

U Kruševcu u nedelju sunčano. Temperatura od 20 do 33°C.