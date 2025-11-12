RPK KRUŠEVAC: ODRŽAN RADNI SASTANAK AMBASADORA SLOVAČKE SA PRIVREDNICIMA RASINSKOG OKRUGA

U RPK Kruševac organizovan je radni sastanak ambasadora Slovačke sa privrednicima Rasinskog okruga.

Poslednjih 5 godina saradnja kompanija Rasinskog okruga sa slovačkim partnerima je u kontinuiranom porastu, prvenstveno zahvaljujući kompanijama „Amfenol“ i „14. oktobar“.

U Slovačku se najviše izvoze elektrodelovi za automobilsku industriju i proizvodi metalske industrije, a uvoze sirovina i komponente za metalsku industriju, elektroprema, karton i sveže voće.

Sastanak Ambasadora Slovačke sa privrednicima Rasinskog okruga u RPK Kruševac organizovan je sa ciljem unapređenja poslovne saradnje, nakon što je slovačka delegacija posetila kompaniju „Amfenol“ u Trsteniku.

Slovačka je i najznačajniji partner za kompaniju „14. oktobar“, a današnji sastanak bio je prilika i da se govori o mogućim rešenjima za probleme koji se tiču izvoza vojne opreme i naoružanja.

Delegaciju Slovačke ambasade, kao i predstavnike privrede Rasinskog okruga, pozdravio je gradonačelnik Ivan Manojlović koji je prisustvovao sastanku u RPK Kruševac.