REZERVE KRVI SMANJENE U CELOJ ZEMLJI, NAJVIŠE NEDOSTAJE NULTA KRVNA GRUPA

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 19. februara 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama organizacije (Čolak Antina 36A).

U vreme praznika mnogo je manje onih koji dobrovoljno daju krv. Budući da Institut za transfuziju krvi Srbije ima rezerve za svega jedan dan, iz te institucije apeluju na građane da daju krv. Najdeficitarnija je nulta grupa i pozitivna i negativna.

Uslov za davanje krvi je da osoba ima između 18 i 65 godina, da sa sobom ponese ličnu kartu i da je zdrava,odnosno da nije imala neke velike hirurške intervencije u životu, da trenutno nije na lečenju ili ispitivanju i da ne koristi određene lekove za terapiju.

Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.

Rezerve krvi ne zavise od službe za transfuziju, već od konkretne akcije građana, odnosno ako dovoljan broj ljudi dođe da dobrovoljno da krv, krvi će biti dovoljno.