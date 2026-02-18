Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE ZA JANUAR

ByGoran Nikolić

feb 18, 2026

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec januar 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 20. februara, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu, 21. februara 2026. godine.

Od 1. februara počeli su da važe uvećani iznosi novčane naknade za nezaposlene u Srbiji, nakon što je Nacionalna služba za zapošljavanje uskladila osnovice sa inflacijom od 2,7%. Povećanja se kreću od oko 580 do više od 2.000 dinara, a nova pravila važe i za nove i za postojeće korisnike.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

feb 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ U TOKU SU RADOVI NA UREĐENJU ENTERIJERA

feb 19, 2026 Goran Nikolić
Kultura Vesti

SVEČANO JE OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

feb 19, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

19.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ U TOKU SU RADOVI NA UREĐENJU ENTERIJERA

19.02.2026. Goran Nikolić
Kultura Vesti

SVEČANO JE OBELEŽEN DAN KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

19.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADSKOG ODBORA SNS POVODOM PROTESTNOG OKUPLJANJA U KRUŠEVCU

19.02.2026. Goran Nikolić