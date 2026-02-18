ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE ZA JANUAR

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec januar 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 20. februara, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu, 21. februara 2026. godine.

Od 1. februara počeli su da važe uvećani iznosi novčane naknade za nezaposlene u Srbiji, nakon što je Nacionalna služba za zapošljavanje uskladila osnovice sa inflacijom od 2,7%. Povećanja se kreću od oko 580 do više od 2.000 dinara, a nova pravila važe i za nove i za postojeće korisnike.