PRAZNIČNI SERVIS, IZMENJENO RADNO VREME I UVEDENA DEŽURSTVA TOKOM PRAZNIKA

Nova 2026. godina počinje produženim vikendom, budući da prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak, što znači da će mnogi građani ući u narednu godinu sa čak četiri dana odmora. Ipak, za vreme novogodišnjih i božićnih praznika za pojedine službe, ustanove i javna preduzeća važiće izmenjeno radno vreme, a neki će i dežurati 24 sata.

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova. Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova. Ambulanta Konjuh 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi. Ambulanta Veliki Kupci 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi. Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 07 do 13.30 časova.

„Jugoprevoz kruševac“ ad obaveštava putnike da će se za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

gradski i prigradski saobraćaj: – 1., 2., 4.,7. januar 2026. – nedeljni red vožnje

3. januar 2026.- subotnji red vožnje

noćni prevoz ne radi od 31. decembra 2025. do 07. januara 2026. godine.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac tokom prazničnih dana redovno će proizvoditi toplotnu energiju putem svoja četiri izvora. Naime, grejaće bez prekida, 72 sata u kontinuitetu, 31. decembra 2025., kao i 1. i 2. januara 2026. godine. Pozivni centar i dispečeri biće dostupni za sve korisnike koji ih mogu kontaktirati putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 01. i 02. januara (četvrtak i petak), kao i 06. i 07. januara (utorak i sreda) 2026.godine. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na brojeve telefona 037/ 415 – 301 i 0800/303 – 037.

Povodom nastupajućih praznika, neradni dani Pošte Srbije u Rasinskom okrugu su 1., 2. i 7. januar 2026. Izuzetak je Glavna pošta 37000 Kruševac u Nemanjinoj 2, koja će dežurati u petak, 02. januara 2026. godine, od 08 do 13 sati. U utorak, 06. januara 2026. godine pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 14 sati.

Prema preporuci Vlade Republike Srbije i Zaključku Gradskog veća u utorak 06.01.2026. za Badnji dan Gradska uprava neće raditi.

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji zvanično je od danas počeo zimski raspust, a drugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.