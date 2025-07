PONEDELJAK ĆE BITI NAJTOPLIJI DAN U SEDMICI PRED NAMA. OD UTORKA DO PETKA POSTEPENO SVEŽIJE

U Srbiji u ponedeljak ujutru umereno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Temperatura ujutru 18, maksimalna dnevna 34°C.

U Srbiji u utorak promenljivo, sparno i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, sredinom dana i posle podne pojačan, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u utorak sunčano sa malo oblaka, uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom. Temperatura ujutru 19, maksimalna dnevna 33°C.

U Srbiji u sredu tokom dana u većem delu pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Kasno posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka četvrtku i u centralnim krajevima prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Vetar slab zapadni i jugozapadni, kasno posle podne i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 28 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano sa malo oblaka. Temperatura ujutru 19, maksimalna dnevna 33°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, svežije mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu i istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša od 23 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku Srbije. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u četvrtak pad temperature uz oblačno vreme, malo sunca i moguću slabu kišu povremeno. Temperatura od 20°C ujutru do 23°C tokom dana.

U Srbiji od 18. do 22. jula 2025.: U petak (18.07.) u većem delu zemlje suvo i umereno toplo, dok se padavine očekuju još samo na jugu i istoku, a od subote (19.07.) pretežno sunčano i ponovo toplije.

U Kruševcu u petak uglavnom oblačno vreme, sa malo sunca i moguću kišu povremeno. Temperatura od 16°C ujutru do 24°C tokom dana.

U subotu i nedelju u Kruševcu porast temperature uz pretežno sunčano vreme. Temperatura u subotu od 21 do 35°C, u nedelju od 23 do 36°C.

Izvor: rts.rs (Srbija) i vremeradar.rs (Kruševac)