NA ČETVRTOJ „FIJAKERIJADI SRBIJE“ UČESTVOVALE SVE RASE KONJA KOJE SE GAJE U NAŠOJ ZEMLJI

Na terenu Fudbalskog kluba u Čitluku, kod “Kisele vode”, održana je manifestacija “Fijakerijada Srbije”, u organizaciji Mesne zajednice Čitluk i uz podršku grada Kruševca.

Kao i prethodnih godina i danas je ovaj jedinstveni događaj pratio veliki broj posetilaca, koji su imali priliku da uživaju, uprkos lošem vremenu, u lepoti i veštini paradnih konja lipicanerske i drugih rasa, kao i u veštinama fijakerista, a sve u cilju očuvanja tradicije konjarstva.

Manifestacija je okupila učesnike iz svih krajeva zemlje – fijakeriste, odgajivače konja, ljubitelje zaprega i brojnu publiku. Manifestaciju je pratio i takmičarski program, izložba domaćih konja i parada fijakera.

U ime grada Kruševca, „Fijakerijadu“ je otvorio pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime grada Kruševca, u ime gradonačelnika Ivana Manojlovića i u svoje ime i poželim svima dobrodošlicu na 4. Fijakerijadu u Čituku. Ova manifestacija čuva duh tradicije i ljubav prema ovim plemenitim životinjama. Takođe, čuva i zajedništvo koje krasi naša sela. Grad Kruševac će uvek podržavati, ove i svake godine, sve ono što unapređuje poljoprivredu, organizaciju u poljoprivredi, turizam na selu i sve ono što čuva našu tradiciju i običaje. Zahvaljujem se organizatoru i svim učesnicima, Konjičkom klubu Čitluk, mesnoj zajednici Čitluk, zahvaljujem se čoveku bez kog bi sve ovo bilo nemoguće, gospodinu Bobanu Kostiću, državnom sekretaru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Želim Vam uspešno takmiičenje, da ostrvarite još bolja prijateljstva, da ponesete lepe slike i uspomene sa ove manifestacije i da nam u narednoj godini dođete u još većem broju. Proglašavam 4. „Fijakerijadu Srbije“ otvorenom. Lep provod želim svima. Živeli.“

Idejni tvorac manifestacije je Boban Kostić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dugogodišnji predsednik mesne zajednice Čitluk.

„Što se tiče same organizacije, tu ne manjkaju ni ljudstvo, ni tehnički deo, koji je uvek i prednjačio. Mesna zajednica Čitluk je inicijator i organizator jedne ovakve prelepe manifestacije, 4. po redu „Fijakerijade Srbije“ u Čitluku. Uprkos lošem vremenu koje nas danas prati i obilne kiše koja je jutros padala i tome što je dosta izlagača, dosta učesnika otkazalo prisustvo, plašeći se da konji ne pokisnu, ipak je dobar deo učesnika došao. Mogu da kažem, kao i do sada, ovaj vid manifestacije je jako bitan, jer ovde ćemo danas videti spoj ljubavi između konja i čoveka, koja traje mnogo vekova, datira od samog nastanka ljudskog života, jer čovek i konj, kao i čovek i pas, su uvek bili vezani, jedno bez drugog nisu mogli. Prvo i jedino prevozno sredstvo čoveka bili su zaprege i konj. Hoćemo danas da pokažemo i našoj deci, koja do sada nisu imala priliku, da vide uživo konje. Pored toga, mi danas imamo ovde različite rasne kategorije konja, što je jako interesantno, i što nas izdvaja u odnosu na druge fijakerijade gde je učestalost tog takmičenja da imaju konje isključivo lipicanske rase. Kod nas danas učestvuje i rasa Hrvatski hladnokrvnjaci, teška kategorija konja, uzeli su učešće u takmičenju i mi smo za njih spremili lepe nagrade. Tu su i Engleski punokrvnjaci koji će pokazati svoje veštine, umeće i svrhu. Nije svim konjima ista uloga. Postoje rase za paradu, za prevoz zapregama, za razne manifestacije, kao što su svadbe i veselja. Postoje i konji koji isključivo služe za jahanje i američki i francuski kasači koji vuku dvokolica i imaju sportsku disciplinu za takmičenje. I oni su sa nama danas. Mi danas na jednom mestu možemo videti sve rase konja koje se gaje u Srbiji“, rekao je Kostić i nastavio:

„Izuzetno mi je drago što je grad Kruševac pomogao ovu manifestaciju i jednim delom se uključio u njenu organizaciju i realizaciju, pored mesne zajednice Čitluk. Sve ovo jeste lepo, ali dosta je i skupo. Konjički sport je skup sport. Drago mi što danas ovde imamo dosta ljudi sa strane, ovo su gosti, ovo nisu samo ljudi iz Čitluka, došli su iz drugih gradova kao posetioci, kao navijači i drago mi je što Kruševac ima šta da pokaže. „Fijakerijada Srbije“ u Čitluku je jedinstvena manifestacija, ne održava se ni u Kraljevu, ni u Čačku, ni u Aleksincu, ni u Nišu, ni Leskovcu, ni Vranju, samo Kruševac i Čitluk imaju ovakav vid manifestacije.“

Teren na kome se održava „Fijakerijada Srbije“ u Čitluku, izletište „Kisela voda“, do pre par godina je bio neuređen, obrastao šibljem, bilo je gotovo nemoguće ući, bio je pun rupa i blata. Zahvaljujući inicijativi predsednika mesne zajednice Bobana Kostića i zalaganju meštana Čitluka teren je uređen, nasut rizlom, uređeni su i prilazni putevi i on danas predstavlja mesto okupljanja.

„Ja živim za ovo danas, da se okupimo, da imamo šta da pokažemo. Ovo je poklon grada, poklon mesne zajednice, poklon Konjičkog kluba Čitluk, da narod dođe, da uživa u lepotama i veštinama ovih plemenitih životinja. Konj je zaista plemenita životinja i on se gaji s ljubavlju. Konj ne može da se čuva bez ljubavi. Ako imate ljubav prema nekoj životinji, imate i odgovornost i obavezu prema toj životinji i samo tako mogu da opstanu i jedno i drugo – i čovek i ta životinja. Uzgajanje konja, podsećam, je jako skupo. Konje su danas zamenile mašine i mehanizacija koja se koristi za obradu u poljoprivredi u odnosu na ranije kada je konj bio jedino sredstvo za prevoz i rad u poljoprivredi.“

Kostić je izjavu za TV Jefimija završio rečima „Nije život živeti večno i ne ostaviti ništa. Život je kratak i treba iza sebe ostaviti dela po kojima će vas pamtiti“.

U Čutluku na Fijakerijadi je organizovano takmičenje u kapijama, a u revijalnom delu su prikazani lepota, veštine, amovi i hodovi konja. Nagrađeni su najlepši amovi koje su konji nosili, hod konja, najlepši fijaker… Najmlađi su bili u prilici da se voze fijakerima i jašu konje.