PRODUŽEN KONKURS ZA UPIS 850 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Produžava se rok za podnošenje prijava na Konkurs za upis 850 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, koji je počeo da teče dana 16.9.2025. godine, tako što je poslednji dan roka za podnošenje prijava zaključno sa 31.10.2025. godine.

U ostalom delu Konkurs za upis 850 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, objavljen dana 15.09.2025. godine, ostaje nepromenjen.

Integralni tekst Konkursa i Obaveštenja o produženju roka za podnošenje prijava može se preuzeti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku ili klikom OVDE.