POTPISAN UGOVOR ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE ZA GRAD KRUŠEVAC

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je ugovore lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava. Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština imaće na novom javnom pozivu priliku da dobije subvencije.

Ispred Grada Kruševca, potpisivanju Ugovora prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

Ukupna sredstva podsticaja za realizaciju Programa iznose 31.250.000,00 dinara. Ministarstvo se obavezuje da obezbedi 60%, odnosno 18.750.000,00 dinara, a Grad Kruševac 40%, odnosno 12.500.000,00 dinara.

„Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je direktno usmeren ka građanima, kojima su dostupne subvencije za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva koje se kreću od 50 odsto za pojedinačne mere, do 65 odsto za pakete mera gde se kombinuju, na primer, zamena prozora i izolacija krova sa ugradnjom kotla na biomasu ili solarnog panela. Primenom različitih mera energetske efikasnosti, građani mogu da ostvare uštede energije od 25 do 70 odsto, i uz to povećaju komfor stanovanja“, rekla je Vlahovićeva na svečanosti u Palati Srbija.

Za subvencije je Ministarstvo, zajedno sa lokalnim samoupravama, obezbedilo 2,37 milijardi dinara, a uslovi za konkurisanje dodatno su olakšani ekonomski nerazvijenim opštinama, gde država pokriva i njihov deo subvencija.

Vlahovićeva je pozvala sve građane da se informišu na vreme, jer će sve opštine i gradovi koje učestvuju u narednih 60 dana raspisati javni poziv za dodelu subvencija. „Biće dovoljno vremena da se prikupi dokumentacija jer smo propisali da u svakom gradu i opštini mora da prođe najmanje 10 dana od trenutka objave javnog poziva do podnošenja prijava“, navela je ona.

Prema njenim rečima, važna novina na ovom javnom pozivu je da će svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženih kupaca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije.

„Ovakva domaćinstva mogu ulaganjem od samo nekoliko stotina evra da zamene stolariju i naprave dugoročne uštede energije. Sve uredne prijave socijalno ugroženih građana biće finansirane od strane države, što znači da socijalno ugroženi građani neće ostati bez subvencije, čak i kad se potroše sredstva namenjena subvencijama na lokalnom nivou“, navela je ona.

U prethodnih nekoliko godina oko 35.000 domaćinstava širom Srbije dobilo je subvencije države za energetsko unapređenje svojih domaćinstava čime su smanjene emisije ugljen-dioskida za oko 62 kilotone, što je ekvivalentno zameni oko 1.500 dizel autobusa gradskog prevoza električnim autobusima. Cilj je da do 2050. više od 50.000 domaćinstava bude obuhvaćeno subvencijama, za šta je obezbeđeno 50 miliona dolara u saradnji sa Svetskom bankom.

Ferhat Esen, predstavnik Svetske banke, rekao je da poboljšanja energetske efikasnosti donose vrednost građanima smanjujući njihove račune, povećavajući nivo udobnosti i kvalitet života.

„Oko 38 ukupne finalne potrošnje energije u Srbiji odnosi se na domaćinstva. Više od polovine stambenih zgrada izgrađeno je između 1961. i 2000. godine, a najveći broj domaćinstava nije renoviran u poslednjih 20 godina i troši dosta energije za zagrevanje. Zbog toga je SURCE projekat fokusiran upravo na unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima, a ključnu ulogu u njegovom sprovođenju imaju gradovi i opštine. Projekat „Čista energija za sve građane“ (SURCE) takođe podržava zelenu tranziciju i postizanje nacionalnih energetskih ciljeva Srbije, definisanih Integrisanim energetsko-klimatskim planom za period do 2030. sa vizijom do 2050. godine.

Grad Kruševac