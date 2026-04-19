MUP NIKADA NE DOSTAVLJA OBAVEŠTENJA O KAZNAMA PUTEM SMS PORUKA KOJE SADRŽE LINKOVE ZA PLAĆANJE

apr 19, 2026

Povodom pojave lažnih SMS poruka o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova  – Uprava saobraćajne policije, obaveštava građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare i naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje, niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni.

Zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče).

Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

NAOBLAČENJE I SVEŽIJI VAZDUH NAREDNIH DANA U SRBIJU DONOSE PAD TEMPERATURE I MOGUĆU KIŠU

apr 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

apr 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

apr 17, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

MUP NIKADA NE DOSTAVLJA OBAVEŠTENJA O KAZNAMA PUTEM SMS PORUKA KOJE SADRŽE LINKOVE ZA PLAĆANJE

19.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NAOBLAČENJE I SVEŽIJI VAZDUH NAREDNIH DANA U SRBIJU DONOSE PAD TEMPERATURE I MOGUĆU KIŠU

19.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

17.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

17.04.2026. Goran Nikolić