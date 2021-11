METEOS: U UTORAK UJUTRU KIŠA, POPODNE TOPLO

U utorak rano ujutru naoblačenje sa kišom zahvata sve krajeve i brzo se premešta od zapada ka istoku. Sredinom dana dolazi do delimičnog razvedravanja na zapadu i severu, a zatim i u ostalim krajevima uz sunčane intervale popodne. Temperatura će biti iznad proseka za početak novembra. Vetar ujutru umeren do pojačan južni i jugoistočni, a zatim popodne na severu umeren zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 21°C u Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U utorak ujutru u Kruševcu naoblačenje sa kišom. Popodne dolazi do delimičnog razvedravanja uz malo sunčanih intervala. Vetar ujutru umeren južni, a popodne zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 17°C.

U sredu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C.

Do kraja sedmice biće toplo vreme za početak novembra. Maksimalne temperature će prelaziti 20°C u drugoj polovini sedmice, posebno u centralnim i južnim krajevima. U četvrtak i petak je moguća ponegde kiša na severu i zapadu Srbije. Za vikend bi trebalo da bude suvo u većini predela.