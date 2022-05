METEOS: U UTORAK TOPLIJE, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U utorak toplije nego u ponedeljak, ali nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Popodne će biti uslova za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom koji će biti češći i jači u jugozapadnim i centralnim predelima. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 12°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 25°C na severu Vojvodine do 30°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U utorak u Kruševcu toplije nego u ponedeljak uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima popodne. Vetar slab promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna do 29°C.

U noći utorak na sredu na severu Vojvodine je moguća prolazna kiša. U sredu sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblaka. Popodne će biti uslova za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u jugozapadnim i južnim predelima, a u ostalim krajevima suvo. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, maksimalna dnevna od 27°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U četvrtak toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša je moguća u centralnim i južnim predelima. U petak i za vikend sunčano i sve toplije uz vrućinu i maksimalne temperature od 33°C do 36°C u subotu i nedelju.