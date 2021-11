METEOS: U SUBOTU OBLAČNO I SVEŽIJE, MOGUĆA KIŠA

U subotu još malo hladnije na zapadu i severu Srbije uz kišu povremeno. Na krajnjem istoku i jugu suvo i relativno toplo, ali oblačno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C na severu do 10°C na jugu Srbije, a maksimalna od 8°C u Loznici i Valjevu do 19°C na jugoistoku Srbije, u Pirotu i Dimitrovgradu. Uveče kiša postepeno prestaje u svim krajevima. Temperatura u 22h od 7°C na severu do 11°C na jugu.

U subotu u Kruševcu oblačno i malo svežije nego u petak, ali i dalje iznad proseka. Postoji mala šansa za kratkotrajnu kišu. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 12°C.

U nedelju ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost sa sumaglicom koja se ponegde na severu može zadržati veći deo dana. Ipak, temperatura u znatnom porastu u odnosu na subotu, a biće i sunčanih perioda. Vetar slab promenljiv ili južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 21°C na jugu Srbije.

U ponedeljak na severu Srbije naoblačenje sa kišom i padom temperature, a na jugu suvo i vrlo toplo. U utorak zahlađenje u svim krajevima uz malo kiše. U sredu i četvrtak ujutru ponegde slab mraz, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima uz manji porast dnevne temperature. Ponegde će biti magle ujutru.