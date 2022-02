METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I TOPLIJE, OKO 14°C

U noći nedelja na ponedeljak je moguća kratkotrajna kiša koja se premešta od jugozapadnih preko centralnih do istočnih predela. U ponedeljak malo toplije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 11°C do 15°C, a malo hladnije u Timočkoj Krajini, oko 7°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi i malo toplije nego u nedelju. Duvaće slab južni i istočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 2°C, a maksimalna do 14°C.

U utorak relativno toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Postoji manja šansa za kratkotrajnu kišu na jugozapadu. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 10°C do 16°C.

Od srede do subote još toplije od proseka za ovo doba godine i suvo.