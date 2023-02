METEOS: U PETAK TOPLO, ALI MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U petak i dalje toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom kratkotrajnom kišom ponegde. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Samo će u Timočkoj Krajini biti svežije, oko 10°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U petak u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 5°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U subotu naoblačenje sa kišom, osim na jugu Srbije. Na severu Srbije će popodne i krajem dana biti obilnije kiše uz zahlađenje, pa će minimalna temperatura biti kasnije uveče na severu, dok će na jugu biti toplo. Vetar umeren južnih pravaca, a popodne na severu Srbije umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 10°C na severu do 20°C na jugu. Na severu popodne i uveče temperatura u naglom padu. Uveče obilnija kiša na severu, a moguća je i susnežica i sneg u noći ka nedelji. Temperaturu u 22h od 2°C na severu do 10°C na jugu Srbije.

U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom na severu iz apadu, a na jugu Srbije toplije sa kišom. U ponedeljak padavine slabe i prestaju. Od utorka sledi postepeni porast temperature.