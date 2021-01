METEOS: U NEDELJU OKO 12°C UZ POVREMENU KIŠU

U nedelju toplije od proseka uz naoblačenje sa povremenom kišom. Južni vetar će postepeno slabiti i na severu Vojvodine popodne skrenuti na severni pravaca uz pad temperature na tom području. Krajem dana i u noći ka ponedeljku kiša će biti jača na jugozapadu i severu Srbije uz postepeni pad temperature. Sneg će se intenzivno topiti još sutra na planinama do 1500 mnv uz porast vodostaja na rekama. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C u Užicu do 9°C u Vršcu, a maksimalna od 8°C u Negotinu do 15°C u Leskovcu.

U nedelju u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz naoblačenje sa povremenom kišom. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 12°C.

U ponedeljak zahlađenje sa kišom koja može preći u susnežicu i vlažan sneg i u nižim predelima do kraja dana na severu i zapadu Srbije. Jutro će biti toplije od večeri usled pada temperature. U utorak hladnije uz susnežicu i sneg povremeno, a u sredu ujutru slab mraz i manji porast temperature tokom dana.