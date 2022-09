METEOS: U ČETVRTAK UGLAVNOM SUNČANO, TEMPERATURA 17°C

U četvrtak sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka i par stepeni veća temperatura nego u sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Tokom dana je moguća ponegde kratkotrajna kiša, najpre na severu Srbije i sa većom šansom u Banatu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 14°C u Dimitrovgradu do 20°C u Negotinu. Uveče hladno i ređa pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčani intervali i umerena oblačnost. Mala je šansa za kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U petak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U subotu nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplije nego u petak, oko ili malo iznad 20°C u većini krajeva. Popodne na severu umerena oblačnost. U nedelju još malo toplije i promenljivo oblačno, ponegde do 25°C. Početkom iduće sedmice toplo uz južni i jugoistočni vetar. Između ponedeljka i utorka je moguća kiša, na severu i zapadu Srbije.