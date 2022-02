METEOS: SUNČANO I TOPLO ZA OVO DOBA GODINE

U petak toplo i pretežno sunčano, ali sa nekoliko stepeni nižom temperaturom nego u četvrtak. Po kotlinama je moguća magla. Uveče naoblačenje na severu gde je moguća kratkotrajna kiša koja se tokom noći ka suboti premešta ka jugu. Vetar slab, ujutru južni i jugozapadni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C u Požegi do 5°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 10°C do 16°C, po maglovitim kotlinama hladnije. Uveče kratkotrajna kiša na severu, a u ostalim predelima suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 8°C.

U petak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 14°C.

U subotu malo hladnije i promenljivo oblačno sa šansom da ponegde bude kratkotrajne slabe kiše pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Popodne u većini predela suvo. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 6°C do 10°C.

U nedelju suvo i promenljivo oblačno uz umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u južnom Banatu povremeno pojačan. Postoji mala šansa za kratkotrajnu kišu. U većini predela suvo. U ponedeljak i utorak malo toplije i duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U utorak uveče i u noći ka sredi prolazna kiša. U sredu hladnije sa kišom pre podne.