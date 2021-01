METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, MOGUĆ SLAB SNEG U SREDU

U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo na oblačno sa slabim snegom povremeno. Moguće je da padne još par cm snega u zapadnim i južnim predelima. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 1°C , a maksimalna od 0°C do 5°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i uz moguć slab kratkotrajni sneg. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -1 °C, maksimalna oko 1°C.

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz manji porast temperature u odnosu na sredu. U petak sledi brži porast temperature uz naoblačenje sa kišom povremeno. Za vikend temperatura iznad proseka sa povremenom kišom. Početkom iduće sedmice malo hladnije.